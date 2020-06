Officiel: Miralem Pjanic débarque en Catalogne

L'échange Arthur Melo et Miralem Pjanic est définitivement acté entre la Juventus et le FC Barcelone. En fin d'après-midi, la Juventus avait annoncé l'arrivée du médian brésilien, le Barça vient de faire pareil avec Miralem Pjanic.

L'international bosnien a signé un contrat de quatre ans avec les Blaugrana, qui ont fixé la clause libératoire à 400 millions d'euros. Il terminera la saison avec la Juventus avant de débarquer en Catalogne, précise le club. L'occasion de valider un quatrième titre de champion d'Italie consécutif? Réponse dans les prochaines semaines.

