Un footballeur anglais hospitalisé après avoir été poignardé

Le footballeur de 27 ans a été volé et poignardé dans un quartier de Liverpool. Derby County a confirmé à la BBC l'information. Wisdom rendait visite à sa famille et a été attaqué alors qu'il sortait de son véhicule.

"Le club fera tout son possible pour aider André et sa famille", a informé Derby County.

Wisdom, actuellement à l'hôpital, serait "dans un état stable" et devrait rentrer chez lui ce week-end, selon les médias anglais.

