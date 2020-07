🎥 La Pro League dévoile son nouveau logo et son slogan : "Plus proche du football" !

Il va falloir s'habituer à une nouvelle identité visuelle pour la Pro League : notre football change de peau !

La Pro League a ainsi révélé ce mercredi sa nouvelle identité visuelle et de marque : un nouveau logo, réalisé par l'agence de marketing Mirror Mirror, très épuré et représentant un ballon et deux équipes de manière stylisée. Les couleurs sont également modifiées : exit le gris et le rouge précédemment utilisés, place au vert et au noir. Le slogan est également nouveau et évocateur : "Plus proche du football".