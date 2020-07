Malgré Willian, Chelsea loupe le coche

Chelsea avait une occasion en or, les Blues ne l'ont pas saisie. Affaire en or en revanche pour les voisins de West Ham.

Leicester City battu à Everton, plus tôt dans la journée, Chelsea avait l'occasion de monter sur le podium, mais il fallait pour cela remporter le derby londonien contre West Ham. Et les Hammers n'avaient pas du tout l'intention d'offrir cette troisième place à leurs voisins sur un plateau.

Au contraire. Tom Soucek était d'ailleurs persuadé d'avoir ouvert le score peu avant la demi-heure, mais le VAR est intervenu pour une position de hors-jeu. But annulé et, dans la foulée, c'est Willian qui a défloré le marquoir, sur un penalty provoqué par Christian Pulisic.

De l'air pour West Ham dans le bas de tableau

Menés, les Hammers n'ont pas abdiqué et ont continué à y croire. Ils ont d'ailleurs rapidement été récompensés. Privé de son premier but en Premier League quelques minutes plus tôt, Tom Soucek a égalisé juste avant la pause et le match a définitivement basculé.

Willian va bien inscrire un second but, pour répondre à celui Michail Antonio qui avait mis West Ham aux commandes, mais c'est Andriy Yarmmolenko qui a mis tout le monde d'accord pour offrir une victoire aussi prestigieuse qu'essentielle aux Hammers, qui se donnent de l'air dans le bas de tableau (3-2). Première défaite en revanche pour les Blues depuis la reprise et Leicester conserve sa troisième place.