🎥 Le but de Leandro Trossard qui assure (quasiment) le maintien de Brighton & Hove Albion

Leandro Trossard a oscillé entre le banc des remplaçants et le onze de base depuis le début de la saison, mais son but, inscrit samedi vaut son pesant d'or.

Contre la lanterne rouge, Norwich City, Brighton & Hove Albion avait une occasion en or de faire un pas de géant vers son maintien en Premier League. Les Seagulls l’ont saisie à bras le corps et c’est Leandro Trossard qui a offert la victoire à son équipe.

Un appel parfait au petit rectangle, un service idéal de l’Australien Aaron Mooy et l’affaire était pliée. Absent du onze de base à Leicester et contre Manchester United, les deux derniers matchs de Brighton, Leandro Trossard a su prendre sa chance pour inscrire son quatrième but de la saison... et offrir aux Seagulls une marge confortable de neuf points d’avance sur le premier relégable...