Adolfo Gaich, proche de Bruges en hiver, pourrait rejoindre la Russie

L'hiver passé, Adolfo Gaich était tout proche de signer au FC Bruges pour un montant record - on évoquait alors la somme de 13 millions d'euros. Les Blauw & Zwart ne finalisaient pas le deal et Gaich est plus loin que jamais de notre D1A.

Le CSKA Moscou aurait envoyé une offre de 8 millions d'euros à San Lorenzo pour Adolfo Gaich (21 ans), proche du FC Bruges l'hiver dernier mais auquel le Club avait alors préféré Michael Krmencik. Le prix de l'international Espoirs argentin a depuis baissé, ce qui s'explique par le fait que Gaich arrive en fin de contrat dans un an et n'a pas l'intention de prolonger - le vendre cet été est la seule façon pour San Lorenzo d'obtenir un montant raisonnable pour son grand talent. Gaich intéresse plusieurs clubs européens, notamment en Italie, mais d'après la presse argentine, l'offre est russe est bien la plus intéressante sur le plan financier pour le club et le joueur.