Courtois proche de battre un nouveau record : "Maintenant qu'il en est si proche, Thibaut y travaille"

Plus personne ne critique Thibaut Courtois en Espagne. Le Diable Rouge est même adulé lui qui faisait l'objet de critiques l'année dernière.

Le père de Thibaut Courtois pense que cela peut être sa meilleure saison. Le Diable Rouge peut gagner le Trofeo Zamora, attribué au gardien dont le ratio de buts encaissés par match est le plus faible en Liga. "Ce serait la troisième fois qu'il le gagne. Cela pourrait vraiment être sa meilleure saison", a déclaré Thierry Courtois à Het Gazet van Antwerpen.

"Il y a aussi ce record du club de Francisco Buyo qu'il peut battre s'il garde le zéro trois fois de plus. Maintenant qu'il est si proche, Thibaut y travaille. Et cela pourrait fonctionner, à moins que le Real ne soit champion dans deux jours et qu'Aréola n'ait sa chance durant les derniers matchs. Mais la chose la plus importante, c'est de devenir champion".