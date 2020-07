Luka Jovic placé en quarantaine !

Le Serbe aura fait parler de lui jusqu'au bout pour sa première saison au Real. Malheureusement pour lui, ce n'est pas pour les bonnes raisons.

Luka Jovic n'a joué que 16 rencontres cette saison avec le Real Madrid, et il n'a marqué que deux buts et pour tout dire, on arrive à oublier qu'il fait encore partie de l'effectif du Real puisqu'il soigne une blessure depuis la fin du confinement.

Mais malgré tout, il a fait parler de lui depuis son arrivée à la Maison Blanche, mais pas pour les bonnes raisons. Il a d'abord été épinglé pour un non-respect du confinement, et voilà maintenant qu'il est placé en quarantaine.

Mais comme l'annonce Jugones, ce n'est pas de sa faute. Les joueurs ont en effet le droit de voir leur famille ou leurs amis à conditions que ceux-ci soient testés. Et lors d'un test, un ami de Jovic a été déclaré positif au Covid-19. Même si son test est négatif, Jovic est placé en quarantaine par mesure de précaution.

Magnifique saison.....