En route vers la Juve? Le Napoli ouvre la porte à un départ d'un attaquant

Lié à la Juventus depuis plusieurs semaines, l'attaquant polonais semble bien parti pour quitter le Sud de l'Italie. .

De plus en plus souvent condamné à un rôle de joker sous les ordres de Gennara Gattuso, Arkadiusz Milik aurait des envies d'ailleurs et peut compter sur l'intérêt du champion d'Italie en titre, la Juventus. Et un départ n'est pas impossible, estime-t-on du côté napolitain.

"Il est plus probable de la voir partir que de le voir rester", a expliqué le Directeur Technique du Napoli, après la victoire à Genoa mercredi soir. "Je ne sais rien de l'intérêt de la Juve, mais je ne suis pas surpris, parce que c'est un excellent attaquant. Et avec seulement un an de contrat, il intéressera beaucoup de bons clubs", conclut Cristiano Giuntoli.