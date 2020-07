🎥 Exclusions et service minimum: le Barça titille le Real et condamne son voisin

Le derby de Barcelone aura été particulièrement tendu, mercredi soir. Et pour caus: si le Barça rêve encore de revenir sur le Real, l'Espanyol jouait sa dernière carte pour tenter un sauvetage miracle dans le bas de tableau.

La rencontre s'est finalement jouée en six minutes en seconde période. Le temps pour l'arbitre de la rencontre d'exclure Ansu Fati, qui devient du même coup le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à voir rouge. Mais Pol Lozano, de l'autre côté a, lui aussi pris du rouge, avant que Luis Suarez n'ouvre le score pour le Barça.

Sufisant pour les Blaugrana qui s'imposent et reviennent provisoirement à un point du Real. Fin des espoirs en revanche pour l'Espanyol, qui évoluera en Secunda Division la saison prochaine.

