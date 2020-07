Le calendrier de Ligue 1 est connu, et ce ne sera pas de la tarte pour l'OM

La Ligue 1 a aussi dévoilé son programme pour la saison 2020-2021 et le début de saison de l'Olympique de Marseille est assez compliqué.

Double tenant du titre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain débutera son exercice 2020-2021 par la réception du FC Metz le week-end du 22-23 août...sauf si les Parisiens se hissent en finale de la Ligue des Champions.

Ensuite les Parisiens se rendront à Lens (2e journée), à Nice (4e journée) et à Reims (5e journée). Ce calendrier de début de saison sera complété par la réception de l'Olympique de Marseille dès la 3e journée.

Le Classique entre le PSG et l'OM sera l'une des étapes d'un début de saison compliqué pour André Villas-Boas et ses hommes. Les joueurs de l'OM accueilleront d'abord Saint-Étienne (1ere journée) avant de se rendre à Paris (3e journée) et à Lyon (6e journée) jusqu'au 4 octobre.

Voici le programme de la première journée:

Marseille - Saint-Etienne

Lille - Rennes

PSG - Metz

Monaco - Reims

Nice - Lens

Dijon - Angers

Montpellier - Lyon

Bordeaux - Nantes

Lorient - Strasbourg

Nîmes - Brest

• Les 10 plus belles affiches

-1ere journée (23 août) : Marseille-Saint-Étienne

-3e journée (13 septembre) : PSG-Marseille

-6e journée (4 octobre) : Lyon-Marseille

-10e journée (8 novembre) : Lyon-Saint-Étienne

-14e journée (13 décembre) : PSG-Lyon

-16e journée (20 décembre) : Lille-PSG

-21e journée (24 janvier) : Marseille-Lyon

-24e journée (7 février) : Marseille-PSG

-27e journée (28 février) : Saint-Étienne-Lyon

-30e journée (21 mars) : Lyon-PSG