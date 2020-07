Le chef d'oeuvre de David Silva contre Newcastle

Quand ce n'est pas KDB qui frappe, c'est David Silva: avec un résultat identique.

Deux semaines après son chef-d'oeuvre contre Chelsea, Kevin De Bruyne aurait pu à nouveau tenter sa chance contre Newcastle, sur un coup-franc placé à pareille distance et plein axe. Le Diable Rouge, qui avait délivré son 18e assist quelques minutes plus tôt a d'ailleurs fait mine de prendre son élan.

Mais c'est David Silva qui s'est élancé et qui a trouvé l'ouverture. Superbe. Et cinquième but de la saison pour David Silva, qui a ajouté deux assists à sa soirée pour s'imposer comme l'homme du match mercredi. Alors qu'il vit ses dernières heures avec City, le chef d'orchestre espagnol a visiblement envie de soigner ses adieux.