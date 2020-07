Deuxième joli coup pour Deinze: un taulier eupenois en approche

Deinze continue d'afficher ses ambitions en vue de sa première saison en D1B.

Champion, haut-la-main, en D1 amateurs la saison dernière, le SK Deinze va retrouver le deuxième niveau du football belge la saison prochaine et l'ambition, à terme, est d'intégrer la Pro League. Le club flandrien a d'ailleurs déjà recruté dans ce sens et profitera de l'expérience de William Dutoit, arrivé en provenance d'Ostende.

Et un autre joueur de D1A va rapidement intégrer le noyau du promu. Comme le confirme HLN, Siebe Blondelle, en fin de contrat à Eupen, va s'engager pour trois ans avec le club flandrien. Le grand défenseur central quitte donc Eupen après 5 ans, 163 match et 7 buts et apportera à Deinze sa grande expérience, forgée au cours de plus de 400 matchs en D1A.