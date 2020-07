🎥 24e but et un premier pas vers la Premier League: retour gagnant pour Aleksandar Mitrovic

Les anciens Belgicains de Fulham sont désormais assurés de disputer au moins les barrages pour la montée, mais le chemin vers Premier League est encore assez long pour les Cottagers.

Suspendu trois rencontres en raison d'un mauvais geste lors du choc perdu contre Leeds, Aleksandar Mitrovic retrouvait la compétition vendredi soir, avec Fulham contre Cardiff. Et l'ancien buteur n'a eu besoin que d'une mi-temps pour faire mouche.

Et de 24 pour Mitrovic

Un penalty accordé aux Cottagers juste avant la pause et transformé avec la manière par l'attaquant serbe, lui a permis d'inscrire son 24e but de la saison et de s'isoler en tête du classement des buteurs de Championship avec un but de plus que l'attaquant de Brentford Ollie Watkins.

Joshua Onamah a doublé la mise pour offrir la victoire (2-0) à une équipe qui compte également dans ses rangs trois autres anciens de Pro League (Anthony Knockaert est monté en fin de match et Neeskens Kebano, Denis Odoi est resté sur le banc).

À quatre points de la montée directe

Avec 13 points d'avance sur Swansea, septième, les Cottagers sont assurés de disputer, au pire, les barrages, et reviennent provisoirement à quatre points de la deuxième place de West Brom (qui offre un ticket direct pour la Premier League) alors qu'il restera trois journées à jouer à l'issue du week-end.