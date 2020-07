🎥 Retour d'Eden Hazard, clean sheet pour Thibaut Courtois et le sacre tend encore plus les bras au Real

Sans surprise, mais avec Eden Hazard pendant un dernier quart d'heure, le Real Madrid a tranquillement validé son huitième succès consécutif pour se rapprocher encore un peu plus du 34e sacre de son histoire.

Ce ne fut pourtant pas simple dans un premier temps pour les Merengue contre le Deportivo Alaves: il a d’abord fallu la barre pour permettre à Thibaut Courtois, également auteur d’une belle parade un peu plus tard, de conserver ses filets inviolés.

Benzema buteur et passeur

Mais un penalty, logiquement accordé à Ferland Mendy, a permis aux Merengue de prendre les devants. En l’absence de Sergio Ramos, c’est Karim Benzema qui s’est chargé de transformer pour inscrire son 18e but de la saison et libérer les Madrilènes.

Bien installé aux commandes, le Real a tranquillement géré ses efforts et attendu la seconde période pour frapper une deuxième fois. Avec, une nouvelle fois, Karim Benzema à la manœuvre. Parti à la limite du hors-jeu (il a fallu une intervention du VAR pour valider le but), le Français a idéalement servi Marco Asensio, qui n’avait plus qu’à conclure. Et si Eden Hazard a remplacé Karim Benzema à 15 minutes du terme, le Real n’a plus alourdi la marque.

Et de 18 pour Thibaut Courtois

Mais la soirée est tout de même parfaite pour les Merengue. Et pour Thibaut Courtois, qui enchaîne avec une cinquième clean sheet consécutive, la 18e de sa saison en Liga: il n’est plus qu’à une longueur du légendaire Francisco Buyo.

Et surtout, avec quatre points d’avance à trois journées de l’issue du championnat, le Real fait un pas de plus vers un sacre de champion d’Espagne que la maison blanche attend depuis trois ans.