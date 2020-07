L'UEFA communique au sujet de l'Europa League : voici où se tiendront les huitièmes de finale !

Les huitièmes de finale d'Europa League auront lieu en août prochain : l'UEFA a confirmé le planning de la compétition.

L'Europa League reprendra les 5 et 6 août prochains par les 8es de finale retour, qui pourront se dérouler à domicile, comme prévu (mais à huis-clos), a communiqué l'UEFA ce vendredi. Le Shaktar Donetsk, le Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Manchester United, Bâle et le FC Copenhague pourront donc accueillir leur adversaire après s'être déplacés au match aller, malgré les conditions sanitaires toujours en vigueur et qui ont été jugées suffisamment safe par l'UEFA.

Deux exceptions : les duels Getafe - Inter Milan et AS Rome - FC Séville, dont le match aller n'a pas pu avoir lieu à l'époque en raison du début de la pandémie. Ces matchs se tiendront en une seule manche, en Allemagne (dans des villes encore non-communiquées). C'est en effet en Allemagne que se tiendra le tournoi à partir des quarts de finale : Cologne, Duisbourg, Düsseldorf et Gelsenkirchen accueilleront les rencontres du 10 au 21 août, date de la finale de l'Europa League à Cologne.

Huitièmes de finale retour à domicile :

Shakhtar Donetsk vs Wolfsbourg (2-1)

Leverkusen vs Rangers (3-1)

Wolves vs Olympiacos (1-1)

Manchester United vs LASK (5-0)

Bâle vs Francfort (3-0)

Copenhague vs İstanbul Başakşehir (0-1)

Matchs en une manche en Allemagne (ville à confirmer) :

Getafe vs Inter

Roma vs Seville

Programme détaillé :

5–6 août: Huitièmes de finale

10–11 août : Quarts de finale (Cologne, Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen)

16–17 août : Demi-finales (Villes allemandes à confirmer)

21 août : Finale (Cologne)