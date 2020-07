Salomon Kalou (ex-Chelsea) opte pour une destination surprenante

Laissé libre par le Hertha Berlin, Salomon Kalou a opté pour un défi surprenant : l'international ivoirien a rejoint le Brésil !

Salomon Kalou (34 ans) avait quitté en juin dernier le Hertha Berlin après six saisons passées dans la capitale. L'international ivoirien (97 caps, 28 buts) a désormais trouvé un nouveau défi, et non des moindres puisqu'il quitte l'Europe et rejoint ... le Brésil. L'arrivée de Kalou a été officialisée par le club de Botafogo, à Rio de Janeiro.

L'ancien de Chelsea et du LOSC a signé jusqu'en juin 2021 à Botafogo.