Terminer sa carrière au Napoli ? Kalidou Koulibaly ne dit pas non

Très courtisé sur le marché des transferts, Kalidou Koulibaly s'est exprimé sur son avenir au Napoli dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport.

Arrivé au Napoli en provenance de Genk en juillet 2014, Kalidou Koulibaly est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste six ans plus tard. Néanmoins, l'avenir du défenseur sénégalais n'est pas encore fixé et plusieurs médias évoquent la possibilité d'un départ du joueur de 29 ans ces dernières semaines.

Interrogé sur son avenir par la Gazzetta dello Sport, le principal intéressé semble pourtant ouvert à l'idée de rester dans le sud de l'Italie la saison prochaine. "On verra ce que décide le président, s'il me propose une prolongation de contrat. Cela me permettrait de terminer ma carrière ici. Pour le moment, j'ai encore trois ans de contrat. Ça fait beaucoup et je ne pense à rien d'autre qu'à Naples."

Plus encore, l'ancien joueur du FC Metz n'exclut pas la possibilité de terminer sa carrière chez les Gli Azzurri. "Je ne dirais pas non. Mais je ne veux tromper personne. On sait comment cela se passe dans le football. Vous pouvez dire que vous restez à vie et être vendu ensuite. Je veux donc dire aux fans que je me donnerai à 200-300% tant que je porterais ce maillot. J'ai une relation spéciale avec les supporters de Naples."