Homme du match face à Grenade, Thibaut Courtois fait la une des journaux ibériques

Thibaut Courtois a encore été déterminant lors de la rencontre du Real Madrid de ce lundi soir, au point d'être élu homme du match.

La course au titre semble pliée en Espagne. Le Real Madrid a 4 points d'avance sur le FC Barcelone à deux journées de la fin de la Liga et les hommes de Zidane pourraient être sacrés ce jeudi en cas de victoire contre Villarreal. Thibaut Courtois a encore été déterminant contre Grenade.

Le Diable Rouge a en effet été élu "Homme du match" de la rencontre, mais il a aussi récolté les louanges de la presse espagnole ce mardi matin. "Courtois était encore là aux moments difficiles", titre Marca. "Il a encaissé son premier but depuis 506 minutes, mais il a été solide dans la prise des trois points du Real. Son arrêt face à Antonin a été crucial".

Selo AS, Courtois a été vital pour les Merengues. "En première période il a su prendre le dessus lors des deux occasions de Grenade. Après la pause il n'a pas eu beaucoup de travail jusqu'au but encaissé mais il a été présent dans les dernières minutes. Malgré ce but encaissé, Courtois reste un mur".

Pour El Mundo Deportivo, est est tout simplement le sauveur: "Après 5 rencontres sans encaisser, il a dû se retourner mais il a empêché le Real de perdre des points contre Grenade".

C'est ce que l'on peut appeler faire l'unanimité.