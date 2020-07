L'AC Milan, sans Saelemaekers, profite du faux-pas du Napoli de Mertens

La course à l'Europe sera serrée jusqu'au bout entre Milans et Naples : les deux équipes sont au coude-à-coude.

Mené à la pause, l'AC Milan (sans Alexis Saelemakers) se devait de réagir pour ne pas perdre de précieux points à domicile face à Parme dans la dernière ligne droite pour les places européennes. Franck Kessie (55e), puis Alessio Romagnoli (59e) ont remis les Lombards sur les rails, avant le but du K.O. signé Calhanoglu à la 77e (3-1, score final).

Ce résultat est d'autant plus important que, de son côté, le Napoli a pataugé du côté de Bologne : malgré un avance rapide via Manolas (7e, 0-1), les Partenopei ont fini par lâcher du lest en seconde période. Palacio manquera de ramener les deux équipes à égalité, mais c'est finalement Musa Barow (et alors que Dries Mertens était entré pour le dernier quart d'heure) qui offrira un point à Bologne. Résultat : Milan et Naples sont au coude-à-coude, 53 points chacun.

15/07/2020 19:30 Sampdoria - Cagliari 3-0 15/07/2020 19:30 Bologna - Napoli 1-1 15/07/2020 19:30 AC Milan - Parma 3-1 15/07/2020 21:45 Lecce - Fiorentina 0-3 15/07/2020 21:45 AS Roma - Hellas Verona 1-0 15/07/2020 21:45 Sassuolo - Juventus 1-2 15/07/2020 21:45 Udinese - Lazio 0-0