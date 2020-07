Le Sporting de Charleroi a pris l'eau du côté de Saint-Étienne

Ce mercredi soir, les Zèbres disputaient une joute amicale contre Saint-Étienne.

Le Sporting de Charleroi s'est lourdement incliné du côté de Saint-Étienne ce mercredi (4-0). C'est Fofana qui ouvrira le score pour les Verts peu avant la pause (43e), 1-0. Durant la mi-temps, Karim Belhocine effectuera plusieurs changements. Néanmoins, les Carolos s'effondreront en fin de rencontre et encaisseront trois buts en seulement six minutes. Krasso (78e) doublera la mise avant un doublé de Boudebouz (82e et 84e), 4-0.