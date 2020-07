Un joueur de Manchester United va recevoir un doctorat honorifique

Marcus Rashford va être récompensé pour sa campagne en faveur des enfants dans le besoin et va ainsi devenir le plus jeune détenteur d'un doctorat honorifique délivré par l'Université de Manchester.

L'attaquant âgé de 22 ans avait milité pour que des bons alimentaires soient distribués aux enfants défavorisés au mois de juin. Une somme de 135 millions d'euros avait ainsi été récoltée.

Rashford rejoindra sir Alex Ferguson et sir Bobby Charlton, deux légendes de Manchester United ayant déjà reçu la plus haute distinction décernée par l'université. "Nous avons encore un long chemin à parcourir dans la lutte contre la pauvreté des enfants dans ce pays", a déclaré l'intéressé, "mais recevoir la reconnaissance de votre ville signifie que nous allons dans la bonne direction et cela signifie beaucoup."

📜 A class above.@MarcusRashford will receive an honorary degree from @OfficialUoM for his incredible campaign against child poverty ❤️#MUFC