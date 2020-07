Un voyant espagnol explique le cas Hazard : "Il est en transit de Saturne ..."

Les soucis d'Eden Hazard déchaînent les passions en Espagne. Au point que l'un des médias sportifs principaux fasse appel à ... un voyant pour expliquer sa situation.

Qu'arrive-t-il à Eden Hazard ? Si ça ne tenait qu'à nous, l'explication serait simple : un transfert médiatisé et une grosse pression, des blessures récurrentes et un retour précipité, suivi de plusieurs rechutes. Mais du côté d'AS, média de référence en Espagne, on a demandé son avis à ... un voyant. Vicente Cassanya, astrologue de renom, a en effet expliqué entre autres comment les cartes et les astres pouvaient être mis en lien avec le monde du sport ...

"Avant de réaliser un transfert, c'est important de savoir si c'est le bon moment. À la place du Real Madrid, je n'aurais pas transféré Eden Hazard", affirme-t-il. "Il est actuellement dans un transit de Saturne sur Soleil ! Cela signifie qu'il y a de nombreuses possibilités qu'il soit déprimé ou en mauvaise forme. Ce n'est pas le bon moment pour lui. On peut aussi analyser quels joueurs sont dans une situation favorable".

Courtois, Taureau comme Casillas

Cassanya a également évoqué les signes astrologiques des joueurs via l'exemple d'un autre Diable Rouge : "Marc-André ter Stegen et Thibaut Courtois sont Taureau, comme Iker Casillas. C'est un signe qui apporte la sécurité au groupe", pointe-t-il. Bien sûr, l'astrologue confesse : il y a des sceptiques. On admet en faire partie ...