Un derby britannique à Wembley en octobre, les Diables Rouges y seront attentifs

Le 8 octobre prochain, l'Angleterre recevra le Pays de Galles en match amical, trois jours avant que les Three Lions affrontent la Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations. Les deux rencontres se disputeront à Wembley, a annoncé la FA, mais le stade londonien sera vide de spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus, a également confirmé la fédération anglaise de football.

Les Diables Rouges entament leur parcours en Ligue des Nations le 5 septembre prochain par un déplacement au Danemark. Après l'Angleterre le 11 octobre, c'est l'Islande, le 14 octobre, qui sera au programme de la Belgique au Stade Roi Baudouin.

Our first home game of 2020!



See you in October, @Cymru 👊