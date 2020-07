Ancien joueur de Roulers, Amir Nouri raconte sa saison au KSV : "J'ai rencontré de belles personnes"

Quelques semaines après s'être engagé avec Châteauroux, Amir Nouri revient sur son exercice 2019/2020 à Roulers. Une saison chaotique qui n'empêche pas le joueur d'en tirer du positif.

Arrivé à Roulers durant l'été 2019, Amir Nouri a réalisé une saison pleine sous les couleurs du club flamand. Laissé libre de tout contrat en juin dernier, le milieu de terrain de 25 ans s'est engagé avec Châteauroux il y a quelques semaines. Un nouveau départ qui donne l'occasion à ce dernier de revenir sur son exercice 2019/2020 au KSV avant de définitivement tourner la page. Il a donc choisi Walfoot pour s'exprimer au sujet de la période chaotique traversée par les Blanc et Noir.

WF : Quelques mois plus tard, maintenant que la saison est terminée, quel est le sentiment qui prédomine quand tu repenses à ton année à Roulers ?

AN : D'un point de vue personnel, ça s'est plutôt bien passé. Sur le plan collectif, c'est assez mitigé. J'aurais préféré terminer la saison. Globalement, j'ai une impression d'inachevé, de quelque chose d'inabouti.

WF : À l’origine, qu’est ce qui t’avais motivé à rejoindre Roulers ?

AN : Dans un premier temps, mon objectif c'était de rester en France, en Ligue 2 (il évoluait à Béziers avant de rejoindre Roulers, ndlr). Mais je n'ai pas fermé la porte à l'étranger, notamment à la Belgique. Ça reste un pays qui attire footballistiquement parlant. En fin de compte, ça a mis du temps à se décanter en France. Puis, mon entourage a été contacté par Roulers qui cherchait un joueur dans mon profil. Ça s'est fait comme ça.

WF : En 2019/2020, tu as disputé 23 matchs, inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives. Quel bilan tires-tu de ta saison à titre personnel ?

AN : Le bilan est positif. Je suis content de ce que j'ai fait. On peut toujours mieux faire et j'aurais pu mieux faire mais je suis plutôt satisfait. Au niveau de l'état d'esprit, j'ai fait mon maximum pour sauver le club (le maintenir en D1B, ndlr).

On avait une bien meilleure équipe que ce qu'a pu démontrer le classement.

WF : Quels points positifs retiens-tu de ton passage à Roulers ?

AN : J'ai rencontré de belles personnes, une bonne équipe, bien meilleure que ce qu'a pu démontrer le classement. Il y avait de très bons joueurs et un très bon staff. Les salariés du club ont été très bien avec nous, pas seulement avec moi. On avait de très bonnes individualités. Malheureusement, on a couru après le mauvais début de saison. C'est particulier. Même s'il y avait de la qualité, c'était compliqué de rattraper tout ce qu'on avait raté en début de saison. Mais on avait une très bonne équipe. C'est une certitude. En revanche, le point noir c'est qu'on a pas été payé pendant de longues semaines.

WF : Est-ce que tu penses que cette expérience est susceptible de te servir pour la suite de ta carrière, notamment sur le plan mental ?

AN : Oui ça sert. Mais j'ai vécu pire que ça (que la faillite de Roulers, ndlr) les années passées. Cela m'a aidé à garder le cap.

WF : En ce qui concerne le terrain, un an plus tard, est ce que tu sens que tu as progressé ? Est-ce que tu es un meilleur footballeur qu’à ton arrivée ?

AN : Oui. Cette année j'ai progressé dans les zones de vérité. On apprend et on progresse même dans la difficulté. Ce n'est pas facile mais j'ai changé beaucoup de choses. On a joué un beau football. J'ai créé de bons automatismes avec Yhoan Andzouana et Arnold Mvuemba. On combinait bien au milieu de terrain. Il y a beaucoup de positifs à tirer de cette expérience.

WF : Dans quelle mesure Christophe Gamel a joué un rôle dans ta progression ?

AN : C'est un bon tacticien. Il avait une certaine rigueur tactique qu'on ne retrouve pas forcément chez tout le monde. J'avais une bonne relation avec lui, comme avec tous les autres entraîneurs que j'ai eu.

WF : Finalement, avec le recul, est-ce que tu regrettes d’avoir tenté ce défi à Roulers ?

AN : Non. Je ne regrette pas du tout.

WF : Aurais-tu un dernier mot à adresser aux supporters du KSV ?

AN : Je les ai adorés. Je les remercie pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté personnellement ainsi qu'à l'équipe.