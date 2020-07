Le très ambitieux Deinze dévoile les plans de son nouveau stade qui comprendra un complexe immobilier et hôtelier

Le KMSK Deinze a présenté ce vendredi les plans de construction de son nouveau stade.

KMSK Deinze a présenté les plans de construction de son nouveau stade, celui comprendra une nouvelle tribune et un complexe immobilier et hôtelier. Les travaux devraient commencer en octobre de cette année. En août 2021, la nouvelle tribune principale devrait être terminée. Fin 2021, les travaux de construction des deux tours résidentielles qui abriteront quatre-vingts appartements débuteront. Le promu de D1B travaille également à l’implantation d’un hôtel de 80 chambres et d’espace de bureaux.

"Je veux voir mon club continuer à se développer et c’est pourquoi la construction d’un nouveau complexe est plus que jamais à l’ordre du jour. Nous devons choyer nos sponsors et nos supporters et cela n’est possible qu’avec une infrastructure décente", a déclaré Denijs Van De Weghe, le président du KMSK Deinze dans des propos relayés par Belga.

"Notre nouvelle tribune principale sera multifonctionnelle. Elle abritera des salles de fête, en plus d’une salle de concert pouvant accueillir 1400 personnes. Nous devrions pouvoir accueillir 8200 spectateurs dans notre stade. En outre, un centre d’affaires sera construit à côté d’un complexe hôtelier et de bureaux. Bien sûr, cela coûtera beaucoup d’argent, mais maintenant que nous jouons en D1B, nous attirons aussi des sponsors nationaux. Et le nombre d’entreprises qui nous soutiennent a doublé. J’espère que nous pourrons commencer en octobre."