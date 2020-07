Eden Hazard impressionné par un jeune coéquipier : "Il représente l'avenir"

Auteur d'un exercice 2019/2020 abouti avec le Real Madrid, Ferland Mendy semble avoir impressionné Eden Hazard.

Arrivé au Real Madrid en provenance de l'Olympique Lyonnais l'été dernier contre un chèque estimé à 50 millions d'euros, Ferland Mendy a débarqué dans la capitale espagnole avec une certaine pression sur les épaules. Néanmoins, un an plus tard, l'international français (4 capes) a répondu aux attentes.

Auteur de bonnes performances ces derniers mois, le défenseur de 25 ans semble avoir convaincu la majorité des observateurs, mais également ses coéquipiers. En effet, dans des propos accordés à France info, Eden Hazard a confié tout le bien qu'il pensait de l'ancien joueur du Havre.

"Il a démontré qu'il n'était pas là seulement pour faire joli. Si le club l'a recruté, c'est qu'il a des qualités, on a pu le voir. Ce n'est jamais facile d'arriver dans un club, quand on est jeune en plus, et dans un club comme ça. Il a montré qu'il représente l'avenir."

Pour rappel, le natif de la région parisienne a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un total de 1 but et 4 passes décisives. Un temps de jeu important qu'il est parvenu à obtenir malgré la concurrence de Marcelo, souvent considéré comme l'un des meilleurs arrières gauches du monde.