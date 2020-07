Christian Kabasele et les Hornets face à leur destin et à un calendrier délicat

Christian Kabasele et Watford entrent dans une semaine décisive qui doit leur permettre d'assurer leur maintien en Premier League. Mais avec deux grands d'Angleterre sur leur chemin, les Hornets sont loin d'avoir course gagnée.

Avec la lutte que se livrent Chelsea, Leicester et Man U pour le top 4, l'autre enjeu majeur de la dernière semaine de compétition en Premier League sera la lutte pour le maintien. Si Norwich City est déjà condamné, Bournemouth et Aston Villa, qui sont sur les deux autres sièges éjectables, peuvent encore espérer se sauver in extremis.

Position délicate pour les Villains

Avec 31 points et une seule rencontre à jouer, il faudra toutefois un miracle pour les Cherries, battus à Southampton dimanche. Si Watford est battu ce soir, Borunemouth aura encore une petite chance de se sauver et abattra sa dernière carte, dimanche à Goodison Park, sur la pelouse d'Everton.

Aston Villa et Ally Samatta (18es et premiers relégables avec 31 points) peuvent encore espérer, mais la soirée de ce mardi sera probablement décisive dans cette course au maintien. Alors que West Ham, désormais 16e avec 37 unités, s'est envolé à la faveur d'un récent 7 sur 12, ce sont Watford et Christian Kabasele (17es, 34 points) qui semblent être les derniers adversaires des Villains. Pour Aston Villa, la réception d'Arsenal, futur finaliste de la FA Cup, sera sans aucun doute cruciale.

City et Arsenal au programme de Watford

Et le raisonnement est identique pour Christian Kabasele et Watford. Les Hornets ont payé au prix fort leur reprise délicate (un partage, trois défaites) et sont toujours dans une position délicate dans le bas de tableau.

Avec, en plus, deux solides adversaires à croiser cette semaine: Manchester City ce mardi et Arsenal, dimanche, pour la dernière journée. Pour sauver sa place en Premier League, Watford devra s'offrir au moins un exploit ou croiser les doigts...