📷 Un nouveau visage sur la pochette de FIFA 21

EA Sports a tranché et mettra un Parisien à l'honneur sur la jacket de son prochain opus.

EA SPorts a levé un coin du voile sur ce qui attend les amateurs dans le prochain opus de FIFA. Et c'est un champion du monde qui trônera au centre de la pochette de FIFA 21: Kyllian Mbappé. Il succède à Eden Hazard et à Virgil Van Dijk qui se partageaient les lauriers il y a deux ans et à Cristiano Ronaldo qui avait été choisi pour illustrer les versions 17 et 18.

Mais d'autres Français ont eu cet honneur avant lui: Fabien Barthez, Zinedine Zidane, Thierry Henry ou encore Karim Benzema ont, eux aussi, figuré sur les pochettes du jeu dans le passé.