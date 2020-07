La nouvelle vie de Réginal Goreux: "Je fais beaucoup d'heures"

Devenu Directeur du Projet Elite du SL 16 Football Campus, Reginal Goreux nous explique sa nouvelle vie, pas si loin des terrains.

La carrière footballistique de Réginal Goreux est terminée, mais l'ancien latéral droit est désormais impliqué dans le projet du SL 16 Football Campus. Il y occupe le poste de Directeur du Projet Elite, c'est à dire qu'il a la gestion globale du football à 11.

"Je fais beaucoup d'heures", affirme Régi. "J'échange beaucoup d'informations avec les trois coordinateurs, à propos de la tactique et du jeu futur à adopter. Nous formons des joueurs à être des athlètes de haut niveau mais aussi des hommes. Une carrière de footballeur commence tôt, vers 18 ans, ce qui est plus tôt que dans les autres métiers. Nous devons donc être plus rapides".

L'ancien joueur pro partage aussi son expérience avec les jeunes qui comme lui un jour frappent aux portes de l'équipe première: "Je parle beaucoup, comme avec les quatre jeunes qui ont intégré l'équipe A durant le stage. Ces derniers ont eu un travail physique spécial pendant le confinement. Je parle avec eux de la tactique et du comportement à avoir dans un vestiaire".

L'attitude des jeunes a changé

Au jour le jour, les horaires ont aussi été adaptés: "L'horaire des entraînements des U21 est modifié pour se dérouler en même temps que les pros. Si un de nos jeunes doit aller avec l'équipe A il peut d'un coup changer de terrain et s'y rendre.".

Enfin, l'ancien capitaine sait qu'il peut accompagner les jeunes, car il en est encore fort proche: "Je suis encore jeune, et mon approche m'aide. Ils ont un language particulier et l'attitude des jeunes a changé. Notre communication a changé aussi et c'est une bonne chose. Nous avons compris l'importance des réseaux sociaux".