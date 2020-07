Coronavirus : Douze nouveaux cas du côté de Fuenlabrada !

Le club de la banlieue de Madrid, pensionnaire de deuxième division espagnole, avait créé la polémique après que son match face au Deportivo la Corogne a été reporté à cause d'une épidémie de coronavirus dans ses rangs, entraînant la relégation sans jouer de son adversaire.

Fuenlabrada vient d'annoncer douze nouveaux cas positifs, ce qui porte le total à 28… "Quatre des nouveaux cas sont à Madrid et n'ont eu aucun contact depuis le match contre Elche le 17 juillet dernier. Les huit autres nouveaux cas sont négatifs depuis samedi 18 et, après huit jours et malgré l'isolement dans leur chambre depuis six jours, les résultats sont positifs ce samedi", a fait savoir le club dans un communiqué.