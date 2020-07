Thomas Tuchel en colère : "Le plus important est de protéger les joueurs"

Le technicien allemand était certes content de la victoire du PSG en Coupe de France contre Saint-Étienne (1-0), mais était inquiet concernant la blessure de Kylian Mbappé, contraint de quitter ses coéquipiers à la demi-heure de jeu après un tacle appuyé de Perrin.

Thomas Tuchel a évoqué la blessure de Kylian Mbappé mais aussi l'arbitrage à l'issue de la rencontre.

"Si les joueurs sont suffisamment protégés ? Clairement, non. Après cette faute sur Kylian, on a pris trois cartons jaunes. L'arbitre a d'abord donné un jaune (à Perrin), et on en a pris trois pour avoir réclamer, pour avoir protégé le joueur. Ce ne sont pas les mêmes critères. Je l’ai toujours dit : c’est un jeu pour les joueurs. Les spectateurs et les téléspectateurs sont là pour regarder les joueurs. Le plus important est de protéger les joueurs, pas seulement les nôtres, tous les joueurs ! Et ce n’était pas comme ça aujourd’hui."