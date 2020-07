🎥 Le best of de la première saison prometteuse de Thorgan Hazard à Dortmund

Après Lens, Zulte Waregem et le Borussia Mönchengladbach, Thorgan Hazard a poursuivi son ascension en rejoignant l'un des plus grands clubs de Bundesliga l'été dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Brainois n'a pas manqué ses premiers pas en Jaune et Noir.

Le Borussia Dortmund n’a pas encore réussi à faire tomber le Bayern de son piédestal, mais ses deux Diables Rouges y ont réussi une excellente saison. Et, si Axel Witsel, indispensable dans l’entrejeu de Lucien Favre, a confirmé les excellentes impressions déjà laissées la saison dernière, Thorgan Hazard a, pour sa part, démontré qu’il avait les épaules pour porter le maillot d’un club du top allemand.

Le meilleur ratio de sa carrière

Avec Erling Haaland, arrivé en janvier, Jadon Sancho, Marco Reus ou encore Paco Alcacer, parti en jancier, le Borussia Dortmund n'a pas manqué pas d’atouts offensifs cette saison, mais Thorgan Hazard a lui aussi eu son mot à dire. Et en championnat, le Brainois a convaincu et confirmé la montée en puissance qu'il avait laissé entrevoir lors de ses cinq saisons avec l'autre Borussia.

Et les chiffres sont là pour en témoigner: avec sept buts et surtout treize assists qui ont permis à Thorgan Hazard de s'incruster sur le podium des passeurs de Bundesliga, derrière l'intouchable Thomas Müller (qui a fait tomber le record de Kevin De Bruyne avec 21 assists) et son coéquipier Jadon Sancho (16).

Tout bénéf pour les Diables

Dans les chiffres, ce n'est pourtant pas la meilleure saison du Brainois en Bundesliga, qui avait avec fait miueux encore avec 'Gladbach la saison dernière (dix buts, onze assists), mais Thorgan Hazard a été décisif, en moyenne, toutes les 120 minutes, et ça c'est le meilleur ratio de sa carrière.

Des chiffres à la fois évocateurs et prometteurs. Et c'est, sans aucun doute, tout bénéfice pour les Diables Rouges à un an de l'Euro. D'autant que le frère du capitaine a aussi fait son trou en équipe nationale: titulaire à sept reprises lors des éliminatoires, Thorgan Hazard semble s'imposer comme l'option privilégiée par Roberto Martinez pour arpenter le flanc gauche.