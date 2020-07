Un ancien joueur de La Gantoise termine meilleur buteur de Süper Lig

Il avait évolué chez les Buffalos la saison dernière.

Vous souvenez-vous d'Alexander Sorloth ? Le buteur norvégien avait été prêté en janvier 2019 à La Gantoise par Crystal Palace. Le club anglais où évolue Christian Benteke l'a prêté cette saison à Trabzonspor en Turquie.

Une année couronnée de succès puisque Sorloth a marqué samedi son 24ème but de la saison (contre Kayserispor, NDLR) en championnat et termine meilleur buteur de la Süper Lig. Sorloth a marqué 32 buts et effectué 10 passes décisives toutes compétitions cette saison.