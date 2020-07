Jordan Machado: "Rien de tel qu'un match pour se jauger"

Le Coronavirus, sa blessure, son retour, les nouvelles consignes du coach: Jordan Machado est de retour et cela ne peut être que positif pour le RFC Seraing.

Jordan Machado a disputé une bonne rencontre avec le RFC Seraing contre le KV Malines ce samedi. Le défenseur central avait des fourmis dans les jambes à l'aube de cette saison. "J'ai été blessé durant le mois de janvier et le mois de février. Quand j'allais reprendre, il y a eu le coronavirus. A partir de ce moment-là, cela s'est passé pour moi comme pour tout le monde. J'étais confiné avec ma copine à Besançon. J'ai essayé de m'entretenir jusqu'au déconfinement".

Lors de la reprise, lui qui avait faim de ballons a encore dû patienter un peu: "La préparation est longue. Au début, il n'y avait que du physique, sans toucher le ballon. C'était comme à la maison mais en groupe. Ensuite nous avons commencé à toucher le ballon et cela a fait du bien".

Avec Metz puis le KV Malines, les Métallos ont pu se confronter à d'autres équipes: "Il n'y a rien de mieux que des matches pour savoir où on en est et se jauger. J'essaie de retrouver mes sensations. On travaille sur deux façons de défendre: en zone ou en "Men - Men" comme le dit le coach. On change pendant le match. Contre Metz on a eu quelques soucis mais aujourd'hui contre Malines on était bien mieux".

Les joueurs d'Emilio Ferrera vont continuer leur préparaion ce mardi lors d'une nouvelle rencontre face à Metz.