La Corogne se rebiffe et exige des décisions de la part de la Liga

L'affaire fait grand bruit en Espagne: La Corogne a été relégué en division 3 sans pouvoir jouer son dernier match de championnat.

Le club de La Corogne n'a toujours pas digéré la fin du championnat. Relégué en division 3 sans pouvoir disputer le dernier match face à Fuenlabrada. Ces derniers n'ont pas pu se déplacer à cause de cas de coronavirus dans l'équipe.

Du coup, le club de Galice a demandé plusieurs choses à la Liga. Tout d'abord, via un communiqué sur son site officiel, les dirigeants de La Corogne ont demandé l'annulation des montées et des descentes. De plus, ils ont aussi demandé la relégation de Fuenlabrada pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires. La Liga devrait répondre dans les prochains jours.