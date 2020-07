Coronavirus : Un joueur de Zulte Waregem testé positif

Le joueur est actuellement en quarantaine.

Un joueur de Zulte Waregem est actuellement en quarantaine après un test positif au Covid-19. "Comme chaque semaine, mercredi dernier, les tests de dépistage du coronavirus ont été effectués dans le cadre du protocole sanitaire de la Pro League. Ce test a montré que l'échantillon d'un joueur était positif", est-il écrit dans le communiqué de Zulte Waregem.

"Le joueur a été immédiatement retiré du groupe et sera mis en quarantaine pendant les sept prochains jours. Les autres joueurs et membres du personnel ont tous été testés négatifs. Cela signifie que les entraînements peuvent se poursuivre dans le respect de la distanciation physique, comme le prévoit le protocole de la Pro League. Comme le protocole le prévoit en cas de test positif, tout le noyau des joueurs et les membres du personnel seront soumis à un autre test de Covid-19 le vendredi matin afin d'exclure tout risque pour la santé. Un match contre La Gantoise est à l'étude pour le samedi 1er août. De plus amples informations suivront bientôt".