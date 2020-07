Sa fin de saison canon et ses sentiments pour Charleroi: les premiers mots zébrés de Lucas Ribeiro Costa

Tout juste arrivé à Charleroi, Lucas Ribeiro Costa attend beaucoup de son nouveau défi. Dans un club qu'il connâit déjà bien.

Après avoir fait plusieurs tests et être passé par Valenciennes, c'est avec Virton que le jeune Brésilien s'est révélé. Au terme d'une saison en deux temps: "Le début de saison ne s'était pas très bien passé, confie-t-il dans une interview accordée aux médias de son nouveau club. "Mais après Noël, on m'a donné l'opportunité de jouer et j'étais prêt. J'ai marqué des buts et, à partir de ce moment-là, on a commencé à me connaître."

Et il a tapé dans l'oeil du Sporting de Charleroi, où il était déjà passé en test à son arrivée en Europe. "C'est le premier club par lequel je suis passé et j'ai tout de suite eu un bon sentiment. Donc, quand Charleroi s'est intéressé à moi, je n'ai pas hésité, j'ai tout de suite eu envie de venir. C'est un club qui restera dans mon coeur", ajoute le milieu offensif brésilien qui va désormais essayer de séduire le public carolo.