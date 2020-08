🎥 Le Standard de Liège remporte sa dernière joute amicale

Le Standard de Liège affrontait le Stade de Reims ce samedi après-midi à Sclessin.

Ce samedi, le Standard disputait sa dernière joute amicale contre le Stade de Reims avant la nouvelle saison. Deux rencontres sont prévues au programme : une à 15h à Sclessin et la deuxième à l'Académie contre la réserve du club français.

Philippe Montanier avait décidé de débuter la rencontre avec un 4-2-3-1. Le round d'observation entre les deux équipes aura duré plus de trente minutes. Malgré quelques jolis mouvements, les Rouches ont été brouillons et ont péché dans la zone de finition. La première occasion dangereuse de la partie viendra des pieds de Boulaye Dia qui poussera Arnaud Bodart à la parade (40e). Carcela montera ensuite au jeu à la place de Boljevic, et ce juste avant que Colins Fai ne sauve les siens. Après un caviar de Zeneli, Toure n'avait plus qu'à mettre le ballon au fond des filets, mais c'était sans compter sur l'international camerounais qui viendra se jeter devant le cuir et éviter ainsi aux Rouches d'encaisser (42e). Le score sera nul et vierge à la pause.

En seconde période, les Rouches remonteront sur la pelouse avec de meilleures intentions et un pressing plus tranchant. Et cela portera ses fruits puisque Carcela ouvrira le score d'une belle frappe pour le matricule 16 (65e), 1-0. Un véritable coup de massue pour le club champenois qui accusera le coup. Les Rouches géreront ensuite calmement la rencontre. Le score ne bougera pas, le Standard s'impose 1-0 et semble prêt à débuter la nouvelle saison contre le Cercle de Bruges le week-end prochain.

