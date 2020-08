Ciro Immobile égale Higuain et confirme son Soulier d'Or européen

La Lazio Rome a perdu son dernier match de la saison, mais Ciro Immobile s'est offert un 36e but.

Lors de la défaite de la Lazio Rome sur la pelouse du Napoli ce samedi (3-1), le seul but laziale a été inscrit par Ciro Immobile, qui s'offrait là son 36e but de la saison et égalait ainsi le record de Gonzalo Higuain avec Naples, datant de 2015-2016. C'est le troisième titre de meilleur buteur de Serie A pour Immobile, 30 ans, après 2014 (Torino) et 2018 (Lazio déjà).

Un autre titre de meilleur buteur, celui de Soulier d'Or européen, était déjà dans la poche avant ce match pour l'international italien : Immobile devance Robert Lewandowski (34 buts), creusant l'écart avec ce 36e but lors de l'ultime journée de Serie A.