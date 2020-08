Eddie Howe, coach à succès de Bournemouth, démissionne après la relégation

La relégation de Bournemouth coûte son poste à Eddie Howe, qui avait pourtant mené les Cherries de League Two en Premier League en quelques saisons.

Eddie Howe (42 ans) a annoncé son départ de Bournemouth au terme de la saison 2019-2020, qui a coûté aux Cherries leur place en Premier League. Une surprise car malgré la saison compliquée de son équipe, Howe restait l'entraîneur à succès de Bournemouth et une icône, présent depuis plus de 25 ans en tant que joueur puis entraîneur (à l'exception d'un bref passage à Burnley en 2011-2012).

"Malgré mon affection et mon amour pour le club toujours inchangés, nous avons collectivement considéré que c'était le bon moment pour que je parte", déclare un Howe très affecté. "Bournemouth sera toujours dans mon coeur, mais je crois fermement que c'est le bon moment pour du changement". Howe avait amené Bournemouth en Premier League pour la 1ere fois de l'histoire en 2015, après les avoir déjà amenés de League Two en League One puis en Championship en quelques saisons. Bournemouth était installé en PL depuis cinq ans et n'a manqué le maintien cette saison que d'un point.