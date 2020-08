La date de reprise de la Liga NOS est connue

Suspendu à cause de la pandémie de coronavirus, le championnat portugais a pu reprendre et aller à son terme. Et c'est le FC Porto de Sergio Conceiçao qui a remporté le titre.

La Liga NOS a communiqué la date de reprise à travers un communiqué de presse. "Le coup d'envoi des compétitions professionnelles est donc prévu pour le week-end du 13 septembre, avec le lancement de la LigaPro (D2), tandis que les émotions procurées par la Liga NOS reviendront le week-end suivant, à partir du 20 septembre". Ces dates doivent être encore soumises à une ultime validation de la part de la direction de la fédération portugaise. A présent au Portugal, tous les regards sont braqués vers la Ligue des Champions, puisque le Final 8 se déroulera à Lisbonne.