Le beau message du Real Madrid à l'égard d'Iker Casillas

La Casa Blanca a tenu à témoigner sa reconnaissance au portier espagnol.

"À l'annonce de la retraite sportive d'Iker Casillas, le Real Madrid souhaite témoigner sa reconnaissance, son admiration et son affection à l'une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial.



Le meilleur gardien de but de l'histoire du Real Madrid et du football espagnol est arrivé chez nous à l'âge de 9 ans. C'est ici qu'il a été formé et qu'il a défendu nos couleurs pendant 25 ans, étant déjà à jamais l'un de nos capitaines les plus emblématiques. Iker Casillas a gagné l'affection de nos supporters et est une référence des valeurs qui représentent le Real Madrid.



Aujourd'hui, il nous dit au revoir en tant que joueur professionnel, l'un des joueurs les plus importants de nos 118 ans d'histoire, un joueur que nous aimons et admirons, un gardien de but qui a fait grandir la légende du Real Madrid grâce à son travail et à son comportement exemplaire sur le terrain et en dehors.



Avec l'équipe première, il a disputé 725 matchs pendant 16 saisons au cours desquelles il a remporté 19 titres : 3 Ligues des champions, 3 Coupes du monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 5 Ligues, 2 Coupes du Roi et 4 Super Coupes d'Espagne. Au Portugal, avec Porto, il a remporté 2 Ligues, 1 Coupe et 1 Supercoupe. Et il a été international avec l'Espagne (167 capes) avec laquelle il a remporté 1 Coupe du monde, 2 Coupes d'Europe et 1 Coupe du monde U-20.



Iker Casillas a été inclus à 5 reprises dans le FIFA FIFPro World XI et a été élu 5 fois meilleur gardien de but du monde par l'IFFHS. Son impressionnante carrière sportive a été récompensée par le Prix du Prince des Asturies pour les sports, la Grand-Croix de l'Ordre royal du mérite sportif, la Médaille d'or de l'Ordre royal du mérite sportif et la Médaille d'or de la Communauté de Madrid.



Iker Casillas appartient au cœur du Real Madrid et le restera à jamais. Le Real Madrid veut lui transmettre, à lui et à sa famille, l'affection de notre club, qui est le club de sa vie."