Malgré son appel devant la justice, Wigan est relégué en D3

Wigan chute officiellement en D3. Le vainqueur de la FA Cup en 2013 avait une pénalité de douze points suite à des problèmes économiques. Le club avait fait appel mais celui-ci a été rejeté.

Ces dernières saisons, l'ancien club de notre sélectionneur Roberto Martinez transitait entre la D2 et la D3 anglaise. Cette fois-ci, les soucis économiques ont eu raison des Latics qui devront prendre un nouveau départ en League One.

Update | Wigan Athletic Appeal



The joint administrators have been informed that our appeal against our 12-point deduction has not been successful.#wafc 🔵⚪️💚