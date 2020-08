Un transfert qui fait parler en D3 ACFF : le RAEC Mons s'offre le buteur du voisin symphorinois

Petit coup de tonnerre à l'échelle régionale, en D3 ACFF : le prolifique buteur Oumar Traoré quitte Saint-Symphorien pour le RAEC Mons.

L'histoire d'Oumar Traoré avait fait parler d'elle : le jeune attaquant malien avait été placé en centre fermé en 2018 et c'est son club, le RFCR Symphorinois, qui s'était démené pour sortir Traoré de détention et lui permettre de vivre son rêve, à 18 ans. Depuis, Traoré a prouvé ses qualités, terminant la saison 2019-2020 avec 19 buts en D3 Amateurs (maintenant D3 ACFF).

Mais son récent transfert fait jaser : Oumar Traoré a rejoint ... le "nouveau" RAEC Mons, reformé et qui a repris place ... au Tondreau, où évoluait Saint-Symphorien la saison passée. Du côté des Chiconniers, on se dit trahi par un joueur qu'on était bien disposé à laisser partir ... à l'échelon du dessus et certainement pas chez un rival direct. Les relations entre voisins s'annoncent tendues.