La Corogne - Fuenlabrada sera bel et bien joué...mais vendredi

La rencontre entre Fuenlabrada et La Corogne était prévue pour ce mercredi et maintenant elle aura lieu vendredi. Explications.

Le comité de la concurrence a décidé que le match Deportivo-Fuenlabrada, reporté à son époque par plusieurs cas de coronavirus dans l’équipe madrilène et initialement prévu pour ce mercredi, se jouerait enfin le vendredi 7 août à 20h00, a annoncé LaLiga sur son compte Twitter.

Les deux équipes et LaLiga sont parvenus à un accord cet après-midi pour reporter pour la deuxième fois l’affrontement suspendu le 20 juillet, bien que cet accord ait été soumis à l’approbation du Comité de la concurrence, qui a accepté le changement de date et a accepté la proposition du Deportivo. et Fuenlabrada.

L’affrontement a été annulé le mois dernier en raison des cas COVID-19 de l’équipe de Madrid. Le Deportivo a demandé de le reporter à vendredi après que la Lige ait décidé de le jouer le 5 août. Le club voulait récupérer certains joueurs qui étaient partis en vacances depuis le 23 juillet.

Le résultat de cette rencontre peut s’avérer déterminant pour les playoffs et la montée en Liga en ce qui concerne Fuenlabrada, mais aussi pour la relégation en D3 qui menace La Corogne. Trois équipes sont déjà qualifiées pour les barrages d’accession à l’élite (Saragosse, Almeria et Gérone).

Il en manque une quatrième, qui est actuellement Elche, mais si Fuenlabrada gagne le match de vendredi, elle pourrait ravir cette place tant convoitée. De même, seul un succès du « Depor » permettrait à la formation galicienne d’éviter de chuter en 3e division aux dépens de Numancia.