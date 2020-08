Nouveau cas de coronavirus à Eupen : le club communique

L'AS Eupen déplore un nouveau cas de coronavirus au sein de ses équipes de jeunes et a annoncé une quarantaine pour 80 joueurs et membres de staff.

L'AS Eupen a annoncé ce mercredi avoir placé en isolement 80 joueurs et membres de staff à la suite du test positif d'un membre de staff du club, le second en quelques jours dans les équipes de jeunes des Pandas. Après un joueur du noyau U18, il s'agit cette fois d'un entraîneur de jeunes travaillant avec plusieurs équipes, des U15 aux U21 :

la KAS Eupen a ordonné par mesure de précaution la mise en quarantaine d'un total de 80 jeunes et de leurs entraîneurs. Jeudi, toutes ces personnes seront testées. Les résultats des tests sont attendus vendredi et détermineront la suite de la procédure à prendre par la KAS Eupen : "Le club a ordonné par mesure de précaution la mise en quarantaine de 80 jeunes et entraîneurs. Jeudi, toutes ces personnes seront testées. Les résultats des tests sont attendus vendredi et détermineront la suite de la procédure à prendre", lit-on sur le site officiel du club germanophone.