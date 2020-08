L'AS Rome officialise sa revente à un homme d'affaires américain

La revente de l'AS Rome a été actée ce jeudi.

L'ère James Pallotta se termine à l'AS Rome : l'Américain présent au club depuis 2011 a revendu ses parts (86,6%) à son compatriote, le Texan Dan Friedkin, pour un montant de 591 millions d'euros. Les négociations duraient depuis plusieurs mois et sera finalisée pour la fin du mois d'août. Pallotta quitte Rome sans trophée et après de nombreux conflits avec les supporters, notamment en raison des départs de Totti et De Rossi.