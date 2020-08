Lyon face à son destin: "Tout faire pour marquer"

Vainqueurs lors de la rencontre aller, les Lyonnais se déplaceront à la Juventus ce vendredi avec comme rêve ultime: aller à Lisbonne.

Pour être européen en 2020-2021, Lyon doit réussir l’exploit de remporter la Ligue des champions, qui reprend cette semaine après quatre mois d’interruption en raison de la pandémie de coronavirus. Il faudra d'abord éliminer la Juventus. "Vu l’adversaire qui nous est proposé, c’est du 50-50", estime Rudi Garcia au micro de RMC Sport.

"Il faut qu’on se rappelle qu’on les a battus. C’était un match magnifique chez nous, au Groupama Stadium, devant nos supporters", confie l’entraîneur lyonnais. "On n’a pas pris de but et on a mis un but qui, je l’espère, pèsera dans la balance à l’heure des comptes", ajoute-t-il. L’unique buteur du 26 février dernier, Lucas Tousart, est depuis parti au Hertha Berlin. Mais ses ex-coéquipiers vont tout faire pour que ce dernier coup d’éclat soit converti en qualification.

"Ce qui est certain, c’est qu’on ne va pas se contenter de défendre ce but d’avance. Il faudra absolument tout faire pour marquer au Juventus Stadium. On sait que si on marque, il faudra qu’ils marquent trois fois. Il faudra être intelligent sur le déroulé du match: ne pas paniquer si on prend un but, ne pas penser que c’est fait si on marque…", annonce Rudi Garcia.