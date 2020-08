🎥 Kevin De Bruyne doublement récompensé par les supporters de Manchester City !

Kevin De Bruyne n'a pas été élu joueur de l'année en Premier League, malgré un plébiscite du public. Mais le joueur de Manchester City n'a pas été oublié par ses propres supporters.

Manchester City a ainsi demandé à ses supporters de désigner leur joueur de la saison et sans la moindre surprise, c'est Kevin De Bruyne qui a remporté l'Etihad Player of the Season Award. Le Diable Rouge reste sur la meilleure saison de sa carrière, avec 15 buts et 23 assists toutes compétitions confondues pour les Citizens ... et quelques superbes buts : sa magnifique frappe face à Newcastle United a ainsi été élue Nissan Goal of the Season par les supporters !